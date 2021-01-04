توفير سيارات لنقل 149 أسرة من عشوائيات الغردقة إلى شقق عصرية.. لايف

وكان أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، اليوم الإثنين، أن الأجهزة التنفيذية بمدينتى رأس غارب والغردقة، حققت جهود ناجحة خلال العام الماضي، لاستكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطنى مناطق الخطورة الداهمة، وقامت بإعادة تسكينهم فى شقق وبلوكات ببديل العشوائيات بالروضة فى المدينتين، والذى قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، حيث يتسلمها المواطن كاملة التشطيب، بمرافق كاملة "مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي".





وكشف المحافظ، عن أن إجمالى الأسر التى تم نقلها إلى بديل العشوائيات بمدينتى رأس غارب والغردقة خلال العام الماضى 2020، بلغ 149 أسرة من إجمالى عدد المستحقين، مشدداً على سرعة استكمال نقل وتسليم باقى المستحقين.

أوضح المحافظ، أنه تم توفير سيارات من المدينتين لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً من قاطنى مناطق الخطورة الداهمة، لافتاً إلى وجود لجنتين بكل مدينة لمتابعة هذا الملف، اللجنة الأولى لتنفيذ إزالات المساكن فى المناطق العشوائية، والثانية لتسكين الأسر بمنطقة بديل العشوائيات بالروضة، حيث تم تنفيذ الإزالات فور تسليم المواطنين المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.

وأكد المحافظ، أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً فى هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلاً من المناطق التى تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجة الدولة لبناء الإنسان.



