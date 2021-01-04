تعليم المنوفية تكرم صاحب الميدالية البرونزية بمسابقة رفع الأثقال لذوى الهمم

المنوفية - محمد فتحى

كرم صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، البطل أشرف لطفى القلا أمين معمل بمدرسة الشهيد طارق ذكى الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية والحاصل على الميدالية البرونزية " المركز الثالث" على مستوى الجمهورية فى مسابقة رفع الأثقال لذوى الهمم.

وأشاد وكيل تعليم المنوفية بالبطل المكرم وعزيمته وإرادته التى دفعته للحصول على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية، مؤكد دعمه لأصحاب الهمم طلابا ومعلمين كما تناول فى حديثه الامكانيات والإجراءات التى توفرها الدوله لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة لرعايتهم دعما لهم.

وكان أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية قد كرم الطالب عمر عماد درويش بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة دار التربية الرسمية للغات بشبين الكوم والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية وتأهله لتمثيل مصر على مستوى قارة أفريقيا فى المسابقة الأفريقية للربوت عن الذكاء الاصطناعى لابتكار مشروع يساعد الكائنات البحرية.

وأكد مدير تعليم المنوفية على وقوفه وكافة القيادات التعليمية داعمين لكل أبنائنا المبتكرين والمبدعين والموهوبين ومساعدتهم لتنمية مهاراتهم ومواهبهم باعتبارهم الاستثمار الامثل فى نجاح العملية التعليمية.

وحضر مراسم التكريم سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والمشرف على الأنشطة التربوية بالمديرية وسامح ابو حسين مدير مدرسة الطالب المكرم.