تطوير شبكات الكهرباء بمراكز كفر الشيخ بتكلفة 11 مليون جنيه

كفر الشيخ_ محمد سليمان

شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ،لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتكلفة استثمارية 11 مليون و 534 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأوضح نورالدين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط شملت " إحلال وتجديد برفع رمركز ومدينة الرياض مغذى رى 3 الحفير بـ 30 عامود وبرج و 7 طن موصلات متوسط بتكلفة مالية 270 الف جنيه، وتم إحلال وتجديد بمدينه فوه مغذى قبريط ب 9 عامود وبرج ب 10 طن موصلات متوسط بتكلفة مالية 475 الف جنيه، وتم إحلال وتجديد كابل بين سيدى عبدالله والشيخ ريان ب 500م كابل متوسط بتكلفة مالية 305 الف جنيه، تم إحلال وتجديد مغذى السالمية ب 30 عامود وبرج بـ 500م كابل متوسط بتكلفة مالية مليون و607 الف جنيه، كذا إحلال وتجديد مغذى " 12، 13 " بالوحة توزيع سخا بـ 4 كم كابل متوسط بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 3 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذيات " المناوفة - الثروة السمكية - الكفر الشرقى " ب 23 عامود وبرج بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 202 الف جنيه، كذا إحلال وتجديد مغذى ريف زويع بـ 4 ابراج بـ 9م كابل متوسط بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 694 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط وتضمنت "مغذى ريف ابشان ب 7 أبراج ب 9 طن موصلات بمدينة بيلا بتكلفة 269 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى ريف حازق بـ 18 برج ب 5طن موصلات بمدينة بيلا بتكلفة 560 الف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 مغذيات بمركز ومدينة سيدى سالم " فرش بركات ، السحماوى ، الروضة ، الغنايمة ، شوقى " بـ 5 طن موصلات بتكلفة 559 الف جنيه، وتم إحلال وتجديد بمركز ومدينة الرياض كابل خروج الرياض بـ 600م كابلات متوسط بتكلفة 532 الف جنيه، تم إحلال وتجديد مغذى الثروة السمكية بـ 18 برج بـ 5'2 كابلات متوسط بتكلفة 350 الف جنيه، كذا إحلال وتجديد مغذى الغابات البحرية بـ 20 برج بتكلفة مالية 183 الف جنيه، وكذلك إحلال وتجديد مغذى الزاوية " 2،1 " بـ 38 برج بـ 150 كابل متوسط بتكلفة 497 الف جنيه، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين.

وأكد نورالدين، أنه تم إحلال وتجديد شبكات المنخفض بقطاع الكهرباء بمركز ومدينة الرياض وشملت " 26 قرية بـ 532 عامود بتكلفة مليون و 436 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 8 قرى بمركز ومدينة سيدى سالم بـ 67 عامود بتكلفة 181 ألف جنيه، لتحقيق رضاء العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية، واصلاح كل الاعطال الطارئة فى جميع المناطق، مؤكداً على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، كما شدد ايضاً على الاهتمام بتفعيل كل الاليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.