اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطهير الشوارع والميادين والمنشآت العامة لمواجهة كورونا فى المنوفية

الإثنين، 04 يناير 2021 01:09 م
تطهير الشوارع والميادين والمنشآت العامة لمواجهة كورونا فى المنوفية تطهير
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن الشركة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بكافة المناطق والتى تتضمن مستشفيات الحجر الصحى بالمحافظة والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحطات المياه والصرف والمبانى الإدارية بالشركة.

وأكد أن أعمال التطهير تتم يوميا وبصفة دورية وفقا لخطة جهود الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، وحرصاً على صحة وحياة المواطنين وانطلاقاً من دور الشركة المجتمعى تجاه أبناء المحافظة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى هذا الوباء من خلال تعقيم وتطهير هذه الأماكن .

وأضاف أن أعمال التطهير بمدينة سرس الليان شملت مستشفى سرس الليان العام، مبنى اليونسكو، قسم الشرطة، السجل المدني، فرع شركة المياه، مستشفى الكلى، طريق بورسعيد العمومى وكذلك رش وتطهير مستشفى الباجور ومركز الشباب والموقف العام والبنك الاهلى والشوارع والميادين بمدينة الباجور والتى يتم تطهيرها بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وبواسطة فريق السلامه والصحه المهنية .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.

 

IMG-20210104-WA0032
 

 

 


تطهير المنشأة

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

فيروس كورونا

مياه المنوفيه

كورونا في المنوفيه

كورونا في المنوفية

مواجهه كورونا في المنوفيه

مواجهة كورونا في المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة