تطهير الشوارع والميادين والمنشآت العامة لمواجهة كورونا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن الشركة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بكافة المناطق والتى تتضمن مستشفيات الحجر الصحى بالمحافظة والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحطات المياه والصرف والمبانى الإدارية بالشركة.

وأكد أن أعمال التطهير تتم يوميا وبصفة دورية وفقا لخطة جهود الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، وحرصاً على صحة وحياة المواطنين وانطلاقاً من دور الشركة المجتمعى تجاه أبناء المحافظة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى هذا الوباء من خلال تعقيم وتطهير هذه الأماكن .

وأضاف أن أعمال التطهير بمدينة سرس الليان شملت مستشفى سرس الليان العام، مبنى اليونسكو، قسم الشرطة، السجل المدني، فرع شركة المياه، مستشفى الكلى، طريق بورسعيد العمومى وكذلك رش وتطهير مستشفى الباجور ومركز الشباب والموقف العام والبنك الاهلى والشوارع والميادين بمدينة الباجور والتى يتم تطهيرها بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وبواسطة فريق السلامه والصحه المهنية .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.