ترامب يهاجم الجمهوريين: "كتلة الاستسلام على استعداد لقبول أرقام رئاسية مزورة"

ريهام عبد الله

هاجم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، ما وصفه بـ"كتلة الاستسلام"، داخل الحزب الجمهورى، ووصفهم بأنهم ضعاف وغير فعالين للأمريكيين، قائلا :"كانوا على استعداد لقبول التصديق على أرقام انتخابات رئاسية مزورة!".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن "كتلة الاستسلام" داخل الحزب الجمهوري ستوصف بالعار بصفتها "حراس" ضعفاء وغير فعالين لأمتنا، الذين كانوا على استعداد لقبول التصديق على أرقام انتخابات رئاسية مزورة!".



ترامب

ومن جهة أخرى قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن دعوة ترامب لمسئول بولاية جورجيا للبحث عن أصوات لقلب نتيجة الانتخابات، والتى تم الكشف عنها فى مكالمة مسربة، ربما تمثل انتهاكا لقانون الولاية وللقانون الفيدرالى، وإن كان محامون يستبعدون أن يوجه إليه اتهام.

وأوضحت الصحيفة، أن المحادثة المسجلة بين ترامب ووزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر، والتى نشرت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست أمس الأحد، أدت إلى استنتاج عدد من محاميى الدفاع الجنائى والانتخابات أنه بالضغط على رافينسبيرجر لإيجاد الأصوات التى يحتاجها لقلب نتيجة الانتخابات فى الولاية، فإن ترامب انتهك القانون أو اقترب من ذلك.