تحويل كوبرى مشاه فى ووهان يخلد ذكرى معركة المدينة ضد تفشى كورونا.. صور

كتب محمد تهامى زكى

حولت السلطات الصينية، ممر علوى للمشاة بالقرب من مستشفى تونغجى، فى مدينة ووهان بوسط الصين، إلى جسر ذات طابع خاص، ليكون ذكرى معركة المدينة ضد تفشى فيروس كورونا الجديد، معربين عن الامتنان للفرق الطبية من جميع أنحاء البلاد التى ساعدت مركز تفشى المرض السابق.





ووفقا لموقع CGTN الصينى، الذى يبث باللغة العربية، فإنه تمت طباعة أسماء الفرق الطبية وخرائط المدن والمحافظات المختلفة فى الدولة والعدد الإجمالى للأشخاص الذين شاركوا فى المعركة ضد كورونا "كوفيد-19" على زجاج الجسر.





وكانت مدينة ووهان الصينية، احتفلت بقدوم العام الجديد حيث نزلت حشود كبيرة إلى الشوارع احتفالًا بحلول عام 2021، بالتزامن مع تحقيق انتصار فى القضاء على فيروس كورونا الذى ظهر فى المدينة بين نهاية شهرى يناير وبداية أبريل الماضى .

ووفقًا للتقاليد المعتادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، أحد أكثر الأماكن شهرة فى المدينة فى ليلة رأس السنة. عندما وصلت ساعة المبنى القديمة إلى منتصف الليل، أطلق العديد من الناس بالونات فى الهواء وهللوا وصرخوا "عام جديد سعيد".





وقالت يانج وينكسوان، الطالبة والسائحة البالغة من العمر 20 عاماً، "أنا سعيدة للغاية، هذه هى المرة الأولى لى فى ووهان، لكن العد التنازلى كان مذهلاً للغاية"، مضيفة: "آمل أن أتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس بنجاح، وآمل أن أجد صديقًا لى".



