تحرير 10 محاضر متنوعة فى حملة على المخابز البلدية بمدينة ملوى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شنت الإدارة التموينية ببندر ملوى جنوب المنيا، حملة مكبرة لضبط المخالفين برئاسة ايمن اسماعيل مدير تموين بندر ملوى، وقد تم المرور والمتابعة على المخابز البلدية فى إطار المتابعة اليومية للأرصدة والأوزان والمواصفات .

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر جنحة متنوعة وهى عبارة عن ، محضر لمطعم عدم وجود شهادة صحية ، محضر لمحل بيع طيور عدم وجود شهادة صحية ، محضر لبقال تموينى لعدم إعطائه بون صرف للمواطن ، محضر لبقال تموينى لعدم إعلانه عن الأسعار

ومحضر لمطعم مؤكلات شعبية لحيازته جركن زيت طعام مجهول المصدر ، وكذلك محضر لمحل كشرى لحيازته 2 جركن زيت طعام مجهول المصدر ، وعدد 125 كيلو ملح طعام بدون فواتير ، ومحضر تجميع 5 أسطوانات غاز صغيرة لبيعها بالسوق السوداء ، ومصادرة 31 علبة سجائر كيلوبترا ، بالإضافة إلى محضر تجميع 108 زجاجة زيت تموينى لإعادة بيعها ، ومحضر مخزن بدون ترخيص ، والتحفظ على عدد 200 شكارة علف دواجن زنة كل منها 25 كيلو .

وتم تحرير المحاضر ضد المخالفين ، وذلك لردع كل من تسول له نفسة بالتلاعب بقوت المواطنين

وأكد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع قرى المركز والمدينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية ، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعه حيال المخالفين .

وأضاف رئيس المدينة، أن تلك الإجراءات تأتى بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.