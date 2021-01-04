ونوهت التعليمات إلى أنه يجب الانتهاء من إعداد التقرير المتعلق بتلك التعديلات بحلول الأول من يوليو 2021.. مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يتعين عليه مسؤولية متابعة ذلك.