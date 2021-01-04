موسكو (أ ش أ)

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، توجيهات وتعلميات للحكومة الروسية بتعديل التشريع الخاص بتطوير الخدمات الطبية عن بعد بحلول الأول من يوليو المقبل، وجاء في قائمة التعليمات، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، "لضمان إدخال تعديلات على تشريعات الاتحاد الروسي بتطوير استخدام تكنولوجيات التطبيب عن بعد يتعين على الحكومة الروسية توسيع قائمة الشهادات التي يمكن أن تصدرها المنظمات الطبية ومكاتب الخبرة الطبية والاجتماعية بشكل إلكتروني".