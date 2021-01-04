بريطانيا تبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أكسفورد

كتب سمير حسنى

بدأت بريطانيا عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.

كان الدكتور أحمد سالمان العضو بفريق أوكسفورد للقاح كورونا، قال تعليقاً على إقرار بريطانيا واعتمادها للقاح "استرازينيكا"، إن اللقاح حصل على موافقة طوارئ ليتم متابعته في مرحلة مابعد التجارب السريرية لرصد اية أعراض لم تظهر في مرحلة التجارب السريرية، وتابع في مداخلة هاتفية عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلاً:"اللقاح سيبدأ استخدامه خلال 12 ساعة رسمياً في مستشفيات إنجلترا ثم التوسع تدريجياً بواقع 2 مليون جرعة أسبوعية .

وحول النقاشات المستمرة حول اللقاحات المطروحة ومدى الفترة الزمنية المحصورة بين تناول الجرعتين ونسب الحماية في كليهما، قال: "ماثبتته التجارب السريرية في لقاح إكسفورد أن جرعة واحدة تمنح حماية عقب أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تناولها بنسب حماية قد تصل إلى 60% وإذا أردنا رفع معدل الحماية لتزيد عن 70-90% لابد من أخذ الجرعة الثانية " .