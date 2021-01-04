اليوم السابع
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برلمانى يتبرع بـ22 سريرا و300 أسطوانة لمستشفىي المحلة العام والصدر

الإثنين، 04 يناير 2021 11:45 ص
برلمانى يتبرع بـ22 سريرا و300 أسطوانة لمستشفىي المحلة العام والصدر أسرة عناية مركزة بمستشفيات المحلة
الغربية – عادل ضرة

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قال الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى صدر المحلة، فى محافظة الغربية، إن كل من المهندس محمود الشامى عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة، والمهندس محمود المالكى، شقيق زوجته، مدا مستشفى صدر المحلة للحجر الصحى بـ14سرير عناية مركزة ومتوسطة وتوفير أجهزة تنفس صناعى وكافة التجهيزات الخاصة بها، منها 8 أسرة عناية مركزة بكافة التجهيزات لاستيعاب الحالات المتزايدة من مرضى كورونا، إلى جانب تجهيز 6 أسرة رعاية متوسطة بقسم الاستقبال بالمستشفى فى ظل تفشى الوباء، ودعم المستشفى بـ300 أسطوانة أكسجين.

بينما أكد الدكتور جمال شادى، مدير المستشفى العام بالمحلة، أن نائب المحلة وصهرة قاما بتجهيز غرفتين بالطابق الثالث بالمستشفى بـ8 أسرة رعاية متوسطة على أعلى مستوى، للعناية بالمرضى وتوفير احتياجاتهم.  

من جانبه أكد النائب محمود الشامى لـ"اليوم السابع" أن هذه الخطوة الهامة والجادة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لخدمة أبناء مدينة المحلة، خاصة فى ظل المعاناة التى تشهدها مستشفيات العزل الصحى، من تفشى وباء كورونا.

وأوضح الشامى، لـ"اليوم السابع"، أنه أصيب وأفراد أسرته بفيروس كورونا، وخضعوا جميعا للعلاج من الفيروس وتماثلوا للشفاء، وفقدت الأسرة أحد أفرادها متأثرة بالفيروس، وقررت الأسرة تجهيز المستشفى، بالكامل تخفيفا عن كاهل المواطنين فى ظل تزايد حالات الإصابة بالوباء، مضيفا أنه تم تجهيز مستشفى صدر المحلة بـ14 سرير منهم 8 أسرة عناية مركزة شاملة الأجهزة والمستلزمات وتجهيز قسم الاستقبال بـ6 أسرة رعاية متوسطة.

وأشار الشامى، إلى أنه تم أيضًا تجهيز غرفتين عناية متوسطة بمستشفى المحلة العام بـ8أسرة عناية بكافة مشتملاتها والتجهيزات الطبية الخاصة بها، موضحا ضرورة القيام بأعمال المشاركة المجتمعية فى ظل هذة الأزمة التى تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسرة عناية مركزة بمستشفيات المحلة المتبرع بها من قبل نائب الغربية (1)
 

 

أسرة عناية مركزة بمستشفيات المحلة المتبرع بها من قبل نائب الغربية (2)
 

 

أسرة عناية مركزة بمستشفيات المحلة المتبرع بها من قبل نائب الغربية (3)

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