إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت حكومة باكستان اليوم الاثنين، إعادة فتح المؤسسات التعليمية تدريجيا فى أنحاء البلاد، اعتبارا من 18 يناير الجارى، وأوضح وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود - عقب اجتماع عقده مع وزراء التعليم لحكومات الأقاليم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن المدارس المتوسطة ستفتح في 18 يناير الجاري، ومن المقرر أن تستأنف المدارس الإبتدائية الدراسة في 25 يناير، بينما سيتم فتح الجامعات والكليات في الأول من فبراير المقبل.

وسجلت باكستان 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 488 ألفا و529 شخصا.