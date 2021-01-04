الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفتشونا يراقبون الأنشطة بمنشأة فوردو الإيرانية

رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها العام سيطلع الدول الأعضاء اليوم الاثنين على التطورات في إيران بعد أن قالت الحكومة الإيرانية إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم لنسبة 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض.

وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني "مفتشونا يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب في إيران. وبناء على معلوماتهم، من المقرر أن يقدم رافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة تقريرا للدول الأعضاء في الوكالة في وقت لاحق اليوم".

وكان قد قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

وقال المتحدث علي ربيع للوكالة "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مجمع فوردو للتخصيب".