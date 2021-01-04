فيينا (أ ش أ)

أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوى تمديد الإغلاق العام فى البلاد حتى 24 يناير الجاري بدلا من 18 يناير، وقال انشوبير فى كلمة له أمام البرلمان اليوم الاثنين، إنه سيتم تأجيل فتح مراكز التسوق حتى 24 يناير وذلك استجابة لمطالب العديد من الأحزاب وحتى يتم استكمال الاختبارات السريعة المجانية فى كل الولايات النمساوية .