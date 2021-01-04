وقال الوزير إنه يقبل القرار الديمقراطي للقوى السياسية والحزبية ولذا تم تمديد قيود الخروج لمدة أسبوع.

وأوضح الوزير أن أنه من المقرر أيضا إجراء مزيد من المحادثات مع المعارضة بعد ظهر غد الثلاثاء للتوافق على خطة التطعيم وجدول المجموعات المهنية التى سيتم البدء بها .
 