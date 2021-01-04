النمسا ترصد إصابات بسلالتي كورونا المكتشفتين حديثا في بريطانيا وجنوب أفريقيا

(رويترز)

قال فرانتس أليربرجر المسؤول بوكالة الصحة العامة في النمسا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة بسلالة متحورة من فيروس كورونا اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا، بالإضافة إلى إصابة واحدة بسلالة أخرى من الفيروس رُصدت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وأضاف أن حالات الإصابة الأربع بالسلالة البريطانية هي لرجل نمساوي وصل من لندن في 21 ديسمبر وفتاة نمساوية تبلغ من العمر 12 عاما قدمت من بريطانيا في 18 ديسمبر ، بالإضافة إلى طفلين شقيقين من سلوفاكيا.

أما الإصابة بالسلالة التي اكتشفتها جنوب أفريقيا فهي لسيدة نمساوية في الثلاثين من عمرها عادت من عطلة في جنوب أفريقيا في السادس من ديسمبر .

وكانت بريطانيا وجنوب أفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا أسرع نقلا للعدوى، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات.