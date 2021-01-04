اليوم السابع
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الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 04 يناير 2021 04:28 ص
الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا أطفال صينيون - أرشيفية
رويترز

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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس وذلك ارتفاعا من 24 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 20 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بوافدين من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 40 حالة إصابة خالية من الأعراض وذلك ارتفاعا من ثماني حالات في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87150 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.


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