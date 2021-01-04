الشبورة تمنع حركة المعديات بين شرق التفريعة ببورسعيد وبورفؤاد.. صور

بورسعيد - محمد فرج

توقفت حركة المعديات بين شرق التفريعة ومدينتى بورسعيد وبورفؤاد حتى الآن، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى أدت إلى انعدام الرؤية بكافة شوارع وميادين محافظة بورسعيد، ما أدى لتوقف حركة السيارات خشية وقوع حوادث بالطريق العام .

ومن جهة أخرى قامت هيئة قناة السويس ، بفتح كوبرى النصر أمام السيارات القادمة من بورسعيد / بورفؤاد لتسيير حركة المرور للعاملين بالمحاكم والديوان والمديريات وكافة المصالح الحكومية.

ومن جانبها ، أعلنت إدارة مرور بورسعيد عن إغلاق طريق محور 30 يونيو، " بورسعيد – القاهرة " والعكس منذ الساعة الثالثة فجر اليوم، نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق ، وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر ، بينما استمر فتح طريق "بورسعيد – الإسماعيلية " والعكس .

وأهابت مرور بورسعيد بقائدى السيارات مستخدمى طريق "بورسعيد - الإسماعيلية الصحراوي " بتوخى الحذر الشديد أثناء القيادة وعدم السرعة حرصًا على سلامتهم ، واتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم ، مشيرة إلى أن إغلاق الطرق مستمر حتى الساعة 10 صباحًا لحين زوال الشبورة.



الشبورة توقف حركة المعديات بميناء بورسعيد



توقف حركة السيارات بسبب الشبورة المائية



توقف حركة المرور بكوبرى النصر العائم



مرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبؤرفؤاد