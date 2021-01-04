الخارجية الأمريكية: عملنا على بناء تحالف دولى لمعارضة نظام مادورو بفنزويلا

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن فريق وزارة الخارجية، قد عمل بلا كلل، لبناء تحالف دولى يضم أكثر من 60 دولة لمعارضة نظام مادورو فى فنزويلا، ولدعم الجمعية الوطنية وجوايدو.

ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، تصريح بومبيو، والذى جاء فيه :"لنتحدث عن فنزويلا، لقد عمل فريق وزارة الخارجية بلا كلل لبناء تحالف دولي يضم أكثر من 60 دولة تعارض نظام مادورو غير الشرعي وتدعم غوايدو والجمعية الوطنية والشعب الفنزويلي".



الخارجية الأمريكية

ومن جهة أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضت خلال ولايتها عقوبات على أكثر من 365 فردا وكيانا رسميا في أنحاء روسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية، فرضت عقوبات على أكثر من 365 كيانا روسيا ردا على الأعمال الروسية العدوانية المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأوروبا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: تنتهج إدارة دونالد ترامب سياسة أكثر صرامة تجاه روسيا من أي إدارة أمريكية سابقة، ولا توجد إدارة أخرى كانت متشددة مع روسيا أكثر منّا. انتهى الكلام، وانظروا إلى الحقائق.