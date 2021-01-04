اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 02:16 م
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الحرس الثورى الإيرانى يحتجز سفينة كورية جنوبية فى الخليج

الإثنين، 04 يناير 2021 01:59 م
الحرس الثورى الإيرانى يحتجز سفينة كورية جنوبية فى الخليج سفينة - صورة أرشيفية
رويترز

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أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين، بأن بحرية الحرس الثوري احتجزت سفينة كورية جنوبية "لتلويثها الخليج الفارسي بالكيماويات".

وقالت شركتان متخصصتان في الأمن البحري اليوم الاثنين إن طهران احتجزت فيما يبدو سفينة كورية جنوبية وهي موجود الآن في المياه الإقليمية الإيرانية.

وكانت قد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "واقعة" بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية عند مضيق هرمز أدت لتغيير السفينة لمسارها ودخولها المياه الإقليمية الإيرانية.

ولم يفصح موقع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تفاصيل أخرى.

ونقلت قناة العربية عن مصادر إن إيران احتجزت ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل كيماويات.

 


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