اليوم السابع
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إيران تعلن احتجاز طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية فى بندر عباس

الإثنين، 04 يناير 2021 02:51 م
إيران تعلن احتجاز طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية فى بندر عباس سفينة - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين، أن إيران تتحفظ على أفراد طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في وقت سابق اليوم في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة أن أفراد الطاقم وهم من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار محتجزون في مدينة بندر عباس الساحلية دون أن تحدد عددهم.

وكانت قد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن "واقعة" بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية عند مضيق هرمز أدت لتغيير السفينة لمسارها ودخولها المياه الإقليمية الإيرانية.

 
 

كوريا الجنوبية

ايران

إندونيسيا

فيتنام

بندر عباس

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