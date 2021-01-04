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إعلام لبنانى: إغلاق كامل فى البلاد من الخميس حتى أول فبراير بسبب كورونا

الإثنين، 04 يناير 2021 07:19 م
إعلام لبنانى: إغلاق كامل فى البلاد من الخميس حتى أول فبراير بسبب كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن الإعلام لبنانى تأكيده وجود إغلاق كامل فى البلاد من الخميس حتى أول فبراير بسبب كورونا.

وقال الإعلام اللبانى، إن الحكومة اللبنانية أعلنت الإغلاق لعدم قدرة المستشفيات على مواجهة حالات كورونا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 189 ألفا و278 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان لها – إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1486 حالة.


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