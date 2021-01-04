اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 10:47 م
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إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بدشنا

الإثنين، 04 يناير 2021 10:32 م
إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بدشنا إسعاف
قنا - صابر سعيد

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تعرض شاب للإصابة بطلق نارى، مساء اليوم الإثنين، فى مشاجرة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعى.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب فى مشاجرة بالأسلحة النارية قرية السمطا بدشنا شمالى محافظة قنا، وجار تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة والتوصل إلى الجناة.

وتبين من الفحص أن الحادثة أسفرت عن إصابة على النجار أبو بكر، 25 عاما، بطلق نارى فى الصدر والبطن، ووصل إلى نقطة إسعاف السمطا بدشنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولى التحقيقات.


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