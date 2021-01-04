إصابات كورونا العالمية تتجاوز 84.61 مليون والوفيات مليون و837557 حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 84.61 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و837557 وفاة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 350121 20325163
الهند 149435 10323965
البرازيل 195725 7716405
روسيا 58506 3236787
فرنسا 65037 2655728
المملكة المتحدة 75024 2654779
تركيا 21488 2241912
إيطاليا 75332 2155446
إسبانيا 50837 1928265
ألمانيا 43284 1765609
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 12834 597774
31 - المغرب 7452 442141
35 - السعودية 6246 363061
39 - الأردن 3903 298208
47 - الإمارات 679 213231
50 - لبنان 1499 189278
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