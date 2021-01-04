اليوم السابع
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 84.61 مليون والوفيات مليون و837557 حالة

الإثنين، 04 يناير 2021 06:10 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 84.61 مليون والوفيات مليون و837557 حالة فيروس كورونا
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 84.61 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و837557 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة      350121            20325163

الهند            149435            10323965

البرازيل          195725            7716405

روسيا            58506             3236787

فرنسا            65037             2655728

المملكة المتحدة       75024             2654779

تركيا            21488             2241912

 

إيطاليا           75332             2155446

إسبانيا           50837             1928265

ألمانيا           43284             1765609

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:  

الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات

 25 - العراق      12834        597774

31 - المغرب          7452         442141

35 - السعودية       6246         363061

39 -  الأردن        3903         298208

47 - الإمارات         679         213231

50 -  لبنان           1499         189278

        

 

 


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