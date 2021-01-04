إصابات كورونا العالمية تتجاوز 84.61 مليون والوفيات مليون و837557 حالة

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 84.61 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و837557 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 350121 20325163

الهند 149435 10323965

البرازيل 195725 7716405

روسيا 58506 3236787

فرنسا 65037 2655728

المملكة المتحدة 75024 2654779

تركيا 21488 2241912

إيطاليا 75332 2155446

إسبانيا 50837 1928265

ألمانيا 43284 1765609

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 12834 597774

31 - المغرب 7452 442141

35 - السعودية 6246 363061

39 - الأردن 3903 298208

47 - الإمارات 679 213231

50 - لبنان 1499 189278