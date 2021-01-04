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أمير الكويت يرأس وفد بلاده فى القمة الخليجية الـ 41 بالسعودية

الإثنين، 04 يناير 2021 02:33 م
أمير الكويت يرأس وفد بلاده فى القمة الخليجية الـ 41 بالسعودية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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يتوجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد والوفد الرسمي المرافق له يوم غد الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها في محافظة العلا بحسب صحيفة الراي الكويتية.
 
وتعقد يوم غد الثلاثاء قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، الأحد، أن انعقاد الدورة 41 للمجلس المزمع عقدها في الرياض يوم 5 يناير 2021، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يؤكد حرص قادة دول المجلس في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.

كما قال: «نؤكد أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي، دافعين بالملف الاقتصادي كعنوان للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي، واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

 
 

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

القمة الخليجية الـ 41

السعودية

العلا

مجلس التعاون الخليجي

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