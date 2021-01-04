أمير الكويت يرأس وفد بلاده فى القمة الخليجية الـ 41 بالسعودية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يتوجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد والوفد الرسمي المرافق له يوم غد الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها في محافظة العلا بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وتعقد يوم غد الثلاثاء قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.