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الإثنين، 04 يناير 2021 05:15 م
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ألمانيا: المستشفيات تواجه وضعا بالغ الصعوبة بسبب تفشى كورونا

الإثنين، 04 يناير 2021 05:11 م
ألمانيا: المستشفيات تواجه وضعا بالغ الصعوبة بسبب تفشى كورونا سباق لقاحات كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكدت السلطات الألمانية، أن المستشفيات تواجه وضعا بالغ الصعوبة بسبب تفشي كورونا بشكل كبير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الاثنين، دون ذكر مصدر، إن الحكومة الألمانية والولايات الاتحادية وعددها 16 اتفقت على تمديد العزل العام السارى حاليا حتى 31 يناير للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأشارة الصحيفة، إلى أن المدارس، ومعظم المتاجر، وكذلك المطاعم والحانات مغلقة بموجب العزل العام الحالي الذى بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر كانون الأول.

ومن المقرر، أن تناقش المستشارة آنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة غدا الثلاثاء.


المانيا

مستشفيات

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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