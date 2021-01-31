وزير الخارجية الصينى يؤكد لنظيره السورى دعم الحل السياسى فى دمشق

كتب أحمد عرفة

أدان وزير الخارجية الصيني وانج يي الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بشكل غير شرعي، لافتا إلى موقف الصين الداعم لحل سياسي في سوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد وزير الخارجية الصيني في اتصال أجراه مع نظيره السوري فيصل المقداد على ثبات موقف الصين الداعم لحل سياسي بقيادة سورية وبما يتوافق مع إرادة ومصالح الشعب السوري، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن تقدير بلاده لمواقف الرئيس السوري بشار الأسد الداعمة لجهود الصين في مواجهة وباء كورونا، وعن استعداد بلاده الدائم لتقديم الدعم والمساعدة للشعب السوري في مواجهة تداعيات الوباء من خلال استمرار إرسال المساعدات الطبية والوقائية وكذلك المساعدات الغذائية وغيرها وفق احتياجات الشعب السوري، كما عبر عن استعداد بلاده لتزويد سوريا باللقاح الصيني.