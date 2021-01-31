موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأحد تسجيل 27 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأفاد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية بأنه وبعد إجراء 805 فحوصات خلال ال(24) ساعة الماضية تم تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 42 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 16608 وإجمالي حالات الشفاء إلى 15676 وإجمالي الوفيات إلى 422.