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موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 31 يناير 2021 08:42 م
موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأحد تسجيل 27 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
وأفاد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية بأنه وبعد إجراء 805 فحوصات خلال ال(24) ساعة الماضية تم تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 42 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 16608 وإجمالي حالات الشفاء إلى 15676 وإجمالي الوفيات إلى 422.


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