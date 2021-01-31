موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأحد تسجيل 27 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
وأفاد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية بأنه وبعد إجراء 805 فحوصات خلال ال(24) ساعة الماضية تم تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 42 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 16608 وإجمالي حالات الشفاء إلى 15676 وإجمالي الوفيات إلى 422.
موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعةالأحد، 31 يناير 2021 08:42 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأحد تسجيل 27 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
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