محافظ البحيرة عن "تطوير الريف": المبادرة لها بُعد إنسانى وتلاقى ترحيبا كبيرا

إبراهيم سعيد

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة تطوير الريف المصرى مبادرة وطنية متكاملة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة لها بُعد إنساني كبير، موضحا أنها لاقت ترحيبا كبيرا من قبل أهالي الريف، معقبا "الناس راضية تماما عن كل اللي بيحصل علي أرض الواقع".

وأشار إلى أنه تم التجول في القرى لمعرفة متطلبات أهالي القري وتحقيق أهلها بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي، متابعا "البسمة كانت مرسومة علي وجههم".

وأوضح محافظ البحيرة، أن تم التنسيق بين الجهات المعنية في المحافظة لتنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري علي أكمل وجه.

وفى سياق آخر، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الاكثر احتياجا حلم تحقق لتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات على أرض مصرنا الغالية ضمن برنامج إصلاح كبير من أجل المواطن المصرى وخاصة بالمناطق النائية والقرى المحرومة.

وأضاف المحافظ، أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئى للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وشهدت المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجاح كبير بعدد 8 قرى بنطاق المحافظة بمراكز ابو المطامير ووادى النطرون وبدر تم خلالها تنفيذ 94 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 350 مليون كما تم إدارج 17 قرية ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ 208 مشروع تتجاوز تكلفتها 1,25 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تنطلق قاطرة تنمية وتطوير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى لتشمل قرى عدد 6 مراكز بها 42 قرية رئيسية وأكثر من 3845 تابع وهى دمنهور وابو حمص وكفر الدوار وابو حمص وابو المطامير ووادى النطرون خلال المرحلة القادمة بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنية لتؤكد ان الدولة تسير للامام وان جميع مواطنيها فى قلب ووجدان السيد الرئيس الذى يسير بمصر فى طريق التقدم وبناء الانسان والهوية ومحاربة الفقر والإرهاب والفكر المتطرف بالتنمية والعمل المستمر من اجل مصر والمصريين.

وشدد محافظ البحيرة، على اهمية الجامعة فى التوعية بالمبادرة وتعريف طلابها بها وبكل الانجازات التى تتم فى شتى القطاعات للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل واعد لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن ما شهدته المحافظة خلال العامين الماضيين يعد إنجازاً غير مسبوق وأن الدولة تضع يدها بقوة بالمحافظة لإنشاء المشاريع الاستثمارية وأحداث تطور والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين فى شتى القطاعات حيث تم ضخ استثمارات بقيمة ٥٥.٥ مليون جنية وهو ما لم يحدث عبر عقود من قبل.

جاء ذلك خلال حضور اللواء المحافظ لاجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور/ عبيد صالح - رئيس الجامعة وأعضاء المجلس اليوم الاحد الموافق 31 يناير 2021 بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .

واشاد المحافظ بالدور الكبير للجامعة فى المشاركة فى محو الأمية بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وجميع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نشر الوعى والتعليم والقراءة ومحافظة بلا أمية، والجهود المبذولة فى مجال محو الأمية داخل المحافظة والعمل على خفض الأمية بنسبة ٥٪ عن الوضع الحالى ومنها جهود الجامعة المبذولة فى هذا الصدد، داعياً لبذل المزيد للنهوض بالمحافظة، مشيراً إلى أن طلاب جامعة دمنهور هم قلب المحافظة النابض والواعي، مشيداً بدورهم فى برامج التوعية وكوجة مشرفة للشباب الواعى والمثقف والمتحضر والملتف والداعم لكافة الجهود والمشروعات الجارى تنفيذها .

بالإضافة إلى جهود الجامعة فى التوعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمشاركة فى أعمال التعقيم والتطهير .

كما رحب رئيس الجامعة بتواجد اللواء المحافظ، مؤكداً على حرصه الدائم فى المشاركة فى إجتماع مجلس الجامعة بالإضافة إلى الدعم المستمر للجامعة مشيرا انه سيتم اعتبارا من الاسبوع الجارى قيام كل كلية بعقد ندوات تثقيفية وتوعوية اسبوعية ( اون لاين ) لطلابها لعرض المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تقوم بها الدولة من اجل البناء والتنمية للتعريف بتلك الجهود التى تتم من اجلهم لتحقيق مستقبل افضل لهم وبهم تاكيد لدور الجامعة فى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مشيرا ان الجامعة تسير بخطى واعدة وثابتة علما ووعيا فى شتى القطاعات للمساهمة فى كافة برامج التنمية وكشريك رئيسى للمحافظة.

هذا وقد قام المحافظ ورئيس الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين فى مشروع مجمع الانتاج الحيوانى بالنوبارية ومجمع انتاج الالبان بالبستان بالدلنجات والذى صنف كافضل افتتاح للمشروعات المشاركة على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض فيلما توضيحيا عن الاجراءات الاحترازية التى سيتم اتباعها خلال فترة الامتحانات وتوعية الطلاب بكيفية الحفاظ على امنهم وسلامتهم وسلامة جميع المحيطين مع التاكيد على توافر الاطقم الطبية بجميع اللجان وكذا استعراض مبادرة انشاء 50 مركز بحثى بالجامعة.

وكذا استعراض جدول الاعمال والذى تضمن موضوعات خاصة بمجلس شئون التعليم والطلاب وشئون هيئة التدريس بكليات الجامعة وموضوعات الدراسات العليا ومجلس الدراسات العليا والبحوث والموضوعات العامة وموضوعات اللجان الطبية بكليات الجامعة وكذا استعراض الموضوعات الخاصة ببعض الكليات ومنها كليات الزراعة والعلوم والصيدلة.