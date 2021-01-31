اليوم السابع
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غرق قاربين قرب ساحل كولومبيا على المحيط الهادي

الأحد، 31 يناير 2021 11:50 م
غرق قاربين قرب ساحل كولومبيا على المحيط الهادي غرق قارب
(رويترز)

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ذكر مسؤول بحري اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 12، بينهم سبعة أطفال، لقوا حتفهم بعد غرق قاربين قرب ميناء كولومبي على المحيط الهادي، مضيفا أن سبب الحادث قيد التحقيق.

وقال الأميرال خوسيه دافيد إسبيتيا قائد قوة مكافحة المخدرات لرويترز إن القاربين غرقا يوم السبت قرب توماكو، ثاني أهم ميناء كولومبي على المحيط الهادي.

وأضاف "للأسف توفي 12. لدينا وحدات من خفر السواحل.. وطائرات هليكوبتر تبحث في المنطقة عن آخرين". ولم يحدد عدد المفقودين في البحر.

وأفاد مسؤولون في المنطقة بأن القاربين كانا مملوءين بالركاب عندما أبحرا من توماكو صوب سان خوسيه ديل جوايابو.

وقال إسبيتيا "لا نعرف حاليا سبب الحادث لكن لم يكن أي أحد من المتوفين يرتدي سترة نجاة"، مضيفا أن السكان والصيادين أنقذوا 36 من الركاب.

 


كولومبيا

المحيط الهادي

غرق قارب

طائرات هليكوبتر

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