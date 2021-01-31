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عدد مرضى كورونا بالمستشفيات في فرنسا يقترب من أعلى مستوى له منذ 9 أسابيع

الأحد، 31 يناير 2021 09:09 م
عدد مرضى كورونا بالمستشفيات في فرنسا يقترب من أعلى مستوى له منذ 9 أسابيع فيروس كورونا
(رويترز)

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اقترب عدد مرضى  فيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية اليوم الأحد من أعلى مستوى له منذ تسعة أسابيع، مع إغلاق البلاد حدودها أمام السفر غير الضروري من وإلى جميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي تقريبا.

ويعالج في المستشفيات بفرنسا حاليا 27613 مصابا  بفيروس كورونا بارتفاع 331 مريضا عن اليوم السابق، في أعلى عدد منذ الأول من ديسمبر

ولم يفرض الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة عزلا عاما شاملا للمرة الثالثة لكنه شدد القيود على الحدود وأغلق مراكز التسوق الكبيرة وعزز فرض حظر التجول الليلي.

وسجلت السلطات الصحية 19235 إصابة جديدة  بفيروس كورونا مقارنة مع 18436 يوم الأحد الماضي. وقالت إن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة ارتفع بواقع 45 إلى 3158.

 


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