صحة بنى سويف تنعى وفاة صيدلى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

بنى سويف هانى فتحى

نعت مديرية الصحة ببنى سويف، صيدلي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل العزل الصحي بمستشفى سمسطا المركزي.

ولفظ أحمد عبدالتواب صيدلى، بوحدة طلا الصحية، التابعة لإدارة الفشن الصحية جنوب بني سويف، أنفاسه الأخيرة، الأحد، داخل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت مديرية الصحة في بني سويف، الفقيد في بيان رسمي، قائلة: «بمزيد من الحزن والأسى ينعى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، الصيدلي أحمد عبد الله، صيدلي بوحدة طلا الصحية بمركز الفشن، الذي وافته المنية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.