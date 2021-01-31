اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 فبراير 2021 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بنى سويف تنعى وفاة صيدلى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الأحد، 31 يناير 2021 11:51 م
صحة بنى سويف تنعى وفاة صيدلى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت مديرية الصحة ببنى سويف، صيدلي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل العزل الصحي بمستشفى سمسطا المركزي.

ولفظ أحمد عبدالتواب صيدلى، بوحدة طلا الصحية، التابعة لإدارة الفشن الصحية جنوب بني سويف، أنفاسه الأخيرة، الأحد، داخل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت مديرية الصحة في بني سويف، الفقيد في بيان رسمي، قائلة: «بمزيد من الحزن والأسى ينعى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، الصيدلي أحمد عبد الله، صيدلي بوحدة طلا الصحية بمركز الفشن، الذي وافته المنية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

فيروس كورونا

وفاة صيدلى ببنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة