بيل جيتس: وقف تفشى الوباء يقتضى تطعيم 70 إلى 80 % من سكان العالم

كتب أحمد عرفة

أكد بيل جيتس أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" العالمية، أن وقف تفشي الوباء يقتضي تطعيم 70 إلى 80 % من سكان العالم، موضحا أنه استثمر في تطوير اللقاح 1.7 مليار دولار لمواجهة الوباء في العالم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال بيل جيتس: بحث الناس عن حلول بسيطة يمثل تحديا كبيرا، وهم يتساءلون عما إذا كان هناك شخص ما وراء الوباء، متابعا: أمر سيء أن تمنع المعلومات المظللة من التطعيم، كون هذا سيجعل الوباء يستمر لفترة أطول، ولافتا إلى أنه تلقى اللقاح فور توفره كونه يخضع للقاعدة العمرية المقدمة للتطعيم.

وأضاف بيل جيتس، أن تغطية التطعيم في الدول المتقدمة ستبلغ ذروتها بحلول فصل الصيف المقبل، متابعا: لسوء الحظ، فإن عدد الوفيات في العديد من البلدان أعلى من أي وقت مضى، وقد يستمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى حتى يحل الطقس الدافئ. وبفضل التطعيم سيتسنى خفض معدل الوفيات.