النيابة العامة بسوهاج تعاين موقع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى

سوهاج ـ محمود مقبول

انتقلت النيابة العامة بمحافظة سوهاج لعاينة موقع حادث الطريق الزارعى الغربى بناحية قرية إقصاص دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، لمعرفة أسباب الحادث عقب تصادم بين سيارة ميكروباص قادمة من سوهاج مع دراجة نارية نتج عن الحادث إصابة 12 ووفاة 5 أشخاص آخرين، وجار نقل الجثامين والمصابين للمستشفيات المختلفة، وجار رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز المراغة بناحية قرية إقصاص بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، نتج عن الحادث إصابة 12 ومصرع 5 من مستقلى السيارة الميكروباص والدراجة النارية.