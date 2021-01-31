اعتقال 120 شخصا بالعاصمة الروسية للمشاركة فى تجمعات غير مرخصة
مظاهرات روسيا
ونقلت الوكالة عن أمينة المظالم بالعاصمة الروسية تاتيانا بوتيايفا، "أنه تم اعتقال نحو 120 شخصا، لكن هذا الرقم يتغير باستمرار".
الشرطة الروسية
وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الاحتجاز ما زالت مستمرة في ظل التجمعات غير المرخصة لبعض الجماعات المعارضة.. في الوقت الذي يحث فيه رجال الأمن، عبر مكبرات الصوت، المتظاهرين على الالتزام بالقانون والانصراف.
قوات الأمن الروسية تعتقل ما لا يقل عن 120 شخصاً بالعاصمة موسكو
مظاهرات روسيا
مظاهرات غير مرخصة لبعض جماعات المعارضة
الشرطة الروسية خلال المظاهرات
شرطى يقبض على متظاهر
طفلة بريطانية تعيش في فقاعة معقمة لإصابتها بمرض مناعى نادر
طفلة تعيش داخل فقاعة طبية لاصابتها بمرض مناعى نادر
وأكدت والدة الطفلة "ايفى" أن ابنتها اضطرت للعيش داخل غرفة معقمة بالكامل، حيث لم يتمكن أحد من أفراد اسرتها الدخول إليها إلا بعد المرور عبر أبواب معقمة ولابد من غسيل اليدين والدخول في غرفة معادلة الضغط، واستبدال حذائك بأحذية داخلية .
وتنتظر الطفلة البريطانية الخضوع لعملية زرع الخلايا الجذعية، أملا في تحسن حالتها الصحية بعد فقدانها المزيد من الوزن خلال الأشهر الأخيرة بل تدهورت حالتها الصحية وتوقفت على النمو بسبب المضاعفات الطبية الناتجة عن هذا المرض المناعى النادر.
وأكدت والدة الطفلة: "الأمل الآن هو أن تسمح عملية زرع إيفي ، التي أجرتها في أكتوبر ، بالنمو بشكل طبيعي واكتساب الوزن دون مضاعفات".
الطفلة البريطانية المصابة
وتمت إحالة الطفلة إلى مستشفى جريت نورث للأطفال المتخصص في نيوكاسل تمهيدا لإجراء العملية المقررة، بعد أن أجبرت أسرتها على حمايتها لأكثر من 15 أسبوعًا بسبب جائحة الفيروس التاجي بعد العثور على متبرع لإجراء العملية.
مظاهرات بعدة عواصم أوروبية احتجاجا على قيود كورونا
احتجاجات كبيرة ضد قيود كورونا
احتشاد أعداد كبيرة بأحد الميادين الرئيسية
اعتصام من قبل المتظاهرين للمطالبة بإنهاء قيود كورونا
جانب من المشهد
عدد من المتظاهرين
قيود كورونا كانت سببا فى التراجع الاقتصادى بعدة بلدان أوروبية
متظاهرون يرتدون الأقنعة
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