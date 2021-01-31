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مظاهرات روسيا

ونقلت الوكالة عن أمينة المظالم بالعاصمة الروسية تاتيانا بوتيايفا، "أنه تم اعتقال نحو 120 شخصا، لكن هذا الرقم يتغير باستمرار".

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الشرطة الروسية

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الاحتجاز ما زالت مستمرة في ظل التجمعات غير المرخصة لبعض الجماعات المعارضة.. في الوقت الذي يحث فيه رجال الأمن، عبر مكبرات الصوت، المتظاهرين على الالتزام بالقانون والانصراف.