شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته عدسات الكاميرات، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا المساء.

اعتقال 120 شخصا بالعاصمة الروسية للمشاركة فى تجمعات غير مرخصة

اعتقلت قوات الأمن الروسية ما لا يقل عن 120 شخصاً بالعاصمة موسكو، من المشاركين فى حملات احتجاجية غير مرخصة، وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأحد، أنه تم اعتقال 12 مخالفًا في منطقة (تشيستيه برودي) و19 شخصا آخر في ميدان (تروبنايا) و35 في منطقة (سوخاريفسكايا)، وسط المدينة.



مظاهرات روسيا ونقلت الوكالة عن أمينة المظالم بالعاصمة الروسية تاتيانا بوتيايفا، "أنه تم اعتقال نحو 120 شخصا، لكن هذا الرقم يتغير باستمرار".

الشرطة الروسية وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الاحتجاز ما زالت مستمرة في ظل التجمعات غير المرخصة لبعض الجماعات المعارضة.. في الوقت الذي يحث فيه رجال الأمن، عبر مكبرات الصوت، المتظاهرين على الالتزام بالقانون والانصراف.



قوات الأمن الروسية تعتقل ما لا يقل عن 120 شخصاً بالعاصمة موسكو



مظاهرات روسيا



مظاهرات غير مرخصة لبعض جماعات المعارضة



الشرطة الروسية خلال المظاهرات



شرطى يقبض على متظاهر

طفلة بريطانية تعيش في فقاعة معقمة لإصابتها بمرض مناعى نادر

مرض مناعى نادر هاجم طفلة بريطانية تدعى "ايفى تيمينز" تبلغ من العمر 12 عاما، مما أجبرها أن تعيش في "فقاعة" معقمة لعدة أشهر، بسبب اصابتها باضطراب مناعى نادر للغاية، طبقا لتقرير ورد في صحيفة الديلى ستار، وأكدت والدة الطفلة أن ابنتها عانت من مرض مناعى متغير نادر الحدوث، نتج بسبب نقص الأجسام المضادة مما يجعل جسدها غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد البكتيريا والفيروسات، والذى أصابها وعمرها 18 شهر فقط.



طفلة تعيش داخل فقاعة طبية لاصابتها بمرض مناعى نادر

وأكدت والدة الطفلة "ايفى" أن ابنتها اضطرت للعيش داخل غرفة معقمة بالكامل، حيث لم يتمكن أحد من أفراد اسرتها الدخول إليها إلا بعد المرور عبر أبواب معقمة ولابد من غسيل اليدين والدخول في غرفة معادلة الضغط، واستبدال حذائك بأحذية داخلية .

وتنتظر الطفلة البريطانية الخضوع لعملية زرع الخلايا الجذعية، أملا في تحسن حالتها الصحية بعد فقدانها المزيد من الوزن خلال الأشهر الأخيرة بل تدهورت حالتها الصحية وتوقفت على النمو بسبب المضاعفات الطبية الناتجة عن هذا المرض المناعى النادر.

وأكدت والدة الطفلة: "الأمل الآن هو أن تسمح عملية زرع إيفي ، التي أجرتها في أكتوبر ، بالنمو بشكل طبيعي واكتساب الوزن دون مضاعفات".



الطفلة البريطانية المصابة

وتمت إحالة الطفلة إلى مستشفى جريت نورث للأطفال المتخصص في نيوكاسل تمهيدا لإجراء العملية المقررة، بعد أن أجبرت أسرتها على حمايتها لأكثر من 15 أسبوعًا بسبب جائحة الفيروس التاجي بعد العثور على متبرع لإجراء العملية.

مظاهرات بعدة عواصم أوروبية احتجاجا على قيود كورونا

شهدت عدة عواصم أوروبية، خاصة فى المجر وهولندا وبلجيكا، احتجاجات متفاوتة الأعداد جراء استمرار القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وشهدت عدة دول أوروبية أزمات اقتصادية، على رأسها تنامى البطالة، بسبب إجراءات الإغلاق التى تتخذها الحكومات لاحتواء الفيروس.