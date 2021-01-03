CNN: مناورات الجمهوريين لدعم جهود ترامب لترويج نظرية تزوير الانتخابات لن تنجح

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن هناك حركة يقودها كبار الجمهوريين لدعم جهود الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ، للترويج لنظرية تزوير الانتخابات لصالح بايدن لن تنجح ، مشيرة الى أن هناك مساع لاستغلال أزمة مصنّعة لتحقيق مكاسب سياسية أوسع.

وأضافت الشبكة ، أن ما يقرب من 12 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ، ومنهم حفنة ستؤدي اليمين الأحد ،أعلنوا أنهم سيتحدون فوز بايدن الواضح بالهيئة الانتخابية على الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل ، مشيرة الى أن مناورتهم محكوم عليها بالفشل، لكن من المرجح أن تنجح في تقوية القاعدة اليمينية التي تغذيها نظرية المؤامرة التى يروج لها ترامب.

وأوضحت "سى إن إن" أن الرئيس ، كما هو متوقع ، يهتف لهذه التمثيلية. شجع رئيس مكتبه ، مارك ميدوز ، زملائه السابقين في مجلس النواب على "الرد" في تغريدة ليلة السبت.

وقد رحب نائب الرئيس مايك بنس - الذي سعى إلى الحفاظ على مسافة آمنة من الادعاءات والسلوك الأكثر إثارة من زملائه الجمهوريين بينما كان يحثهم بمهارة عندما يناسبه - على تحدي الجمهوريين في الكونجرس. وقال رئيس ديوانه في بيان يوم السبت إنه يشجع النواب على "تقديم أدلة أمام الكونجرس".

واعتبرت الشبكة أن الضغط للتشكيك في نتيجة الانتخابات يتصاعد الآن إلى ما هو أبعد من العروض السابقة من قبل الجمهوريين الطموحين لكسب تأييد ترامب من خلال حثه على الاستيلاء على السلطة. ووصفت الإعلان الصادر يوم السبت من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالمثير للجنون ، حيث قالوا إن الكونجرس يجب أن يفرض "تدقيقًا طارئًا لمدة 10 أيام" للنتائج من "الولايات المتنازع عليها" بسبب حجم "مزاعم الناخبين للتزوير والانتهاكات والتساهل في تطبيق قانون الانتخابات ومخالفات التصويت الأخرى."