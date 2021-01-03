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28 مليون إصابة كورونا نشطة فى العالم وشفاء 54 مليون حالة

الأحد، 03 يناير 2021 04:58 م
28 مليون إصابة كورونا نشطة فى العالم وشفاء 54 مليون حالة إصابات فيروس كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك 28 مليون إصابة كورونا نشطة فى العالم وشفاء 54 مليون حالة.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية فى اسكتلندا اليوم الأحد تسجيل 2464 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن اجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى اسكتلندا بلغ 34 ألفا و593 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 4 آلاف و578 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.


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