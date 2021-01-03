وكيل تعليم قنا يكرم أوائل مسابقة الكاريكاتير الحي على مستوي الجمهورية

قنا صابر سعيد

كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، طالبات المراكز الأول والثانية والخامسة على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير الحي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، وذلك في ضوء تحدى جائحة كورونا وتشجيع التنافس من المنزل عبر تقنية الفيديو في شهر إبريل الماضي.

وقالت مديرية التربية والتعليم، إن الطالبة ندى أيمن حصدت المركز الأول، والطالبة ميرا مدحت، المركز الثاني، وهن طالبتان بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، بينما فازت الطالبة شهد محمد عبده، بالمركز الخامس، من مدرسة قنا الاعدادية بنات .

وكرم مدير تعليم قنا، سميرة علي محمد، موجه عام الصحافة بالمديرية، تقديرا لرعاية الطالبات وتحقيق مراكز متقدمة في مسابقات الاذاعة المدرسية ومعارض الصحف ، بتميز وبراعة الطالبات وحثهن على تنمية الموهبة، ووجه الشكر لأولياء امورهن واخصائيات الصحافة المشرفات على نشاط الطالبات.