وزير الإعلام اليمني: استمرار جرائم مليشيا الحوثى نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي

كتب : أحمد علوى

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الارياني، "أن تمادى مليشيا الحوثى واستمرار جرائمها نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولى وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات المليشيا المتواصلة منذ الانقلاب".

وأدان الإريانى واستنكر بشدة المجزرة التى ارتكبتها مليشيا الحوثى الارهابية المدعومة من ايران بقصف عرس نسائى فى قاعة المنصور فى شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت امام القاعة والذى أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة فى حصيلة اولية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الأعمال الإجرامية التى ترتكبها مليشيا الحوثى تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين".