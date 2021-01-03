والد طفل عقره حمار متوحش وقطع شفته بالإسماعيلية: كان معلق ابني زى الدبيحة..صور

الإسماعيلية – صبرى غانم

استيقظ أهالى قرية سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية على صراخ طفل يستغيث ويطرق على الأبواب وهو يجرى ويهرول ويجرى خلفه حمار، وفوجئ الأهالي بالحمار يعقر التلميذ بطريقة وحشية، كأنه ذئب أو كلب مسعور، ونجح الأهالي فى إنقاذ الطفل من بين أسنان الحمار المتوحش وطاردوا الحمار إلى أن أخرجوه خارج القرية خوفا عليهم وعلى أولادهم من هذا الحمار المتوحش الذى يهاجم كل من يراه.

وتعرض تلميذ فى الصف الثالث الابتدائي الى تشويه وجهه نتيجة قيام حمار متوحش فى الشارع بعقره فى وجهه وقطع شفته وتشويه وجهه وأسنانه عقب إنقاذه من هجوم الحمار عليه بمعرفة الأهالى.

التلميذ عمر محمد أحمد المقيد فى الصف الثالث الابتدائي بمدرسة السكة الحديد الابتدائية بقرية سرابيوم بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، يسير كعادته يوميا للذهاب إلى مدرسته ولكن حظه العسر اليوم قابله حمار متوحش واخذ يطارده فى شوارع القرية والتلميذ يستغيث بجيرانه وأهالي القرية وتعدى عليه الحمار وقام بعضه فى وجهه وقطع شفة التلميذ وشوه وجهه ولو تدخل الأهالي كان هذا التلميذ من تعداد الأموات.

ويقول محمد أحمد والد التلميذ عمر، "لدى 5 ابناء فى المراحل التعليمية المختلفة والبعض منهم منتظم فى دراسته والحضور فى المدرسة ومن بينهم عمر ابنى الذى تعرض للهجوم الوحشى من الحمار فوجئت بجيراني يخبروني بان ابنى عمر فى حمار عضه فتوجهت بسرعة للاطمئنان على ابنى فوجدته ملقى على الارض غارقا فى دمائه وشفته مقطوعة ومدلدلة من وجهه بالإضافة الى وجود جروح اخرى بوجهه والاسنان وعندما سالت جيرانى قال ولى انهم انقذوا عمر من بين اسنان الحمار وانهم طاردوا الحمار الى ان هرب خارج القرية والناس قال ولى ان الحمار كان معلق ابنك ذى الدبيحة".

ويضيف الوالد:" ابنى عمر يسير يوميا من هذا الطريق الذى يوجد فيه مساكن وليس طريق زراعي ولكن قدره ونصيبه حصل معاه كده".

وأكد والد التلميذ المصاب، "حملت ابنى من قرية سرابيوم التابعة الى مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية"، "فتوجهت به إلى مستشفى جامعة قناة السويس لسرعة إنقاذه وعمل تدخل جراحى له لمنع النزيف وتعاطف معى الدكتور عادل حسن رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعمل اللازم لابنى المسكين ضحية الحمار الوحشى وأحب أوجه الشكر للدكتور عادل حسن رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس على ما فعله معى فى سبيل إنقاذ ابنى ربنا يجازيه خير وابنى الأن يحتاج الى عدد من العمليات لتجميل الجرح".

وتضيف إيمان ذكي أبوالحمد والدة التلميذ "اثناء جلوسها فى المنزل هى وزوجها فوجئت بالجيران بيقولو لها الحمار عض ابنك وموته فتجمدت مكانى الإ أن فوجئت بالأهالي وزوجى يسحبونى إلى خارج المنزل للاطمئنان على حالة ابني عمر ووصلنا الى مكان اصابته فوجدناه غارقا فى دمائه والحمد لله هو دلوقتى كويس ومحتاجين عملية علشان نعدل شفته".