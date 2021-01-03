نائب مدير مستشفى الحسينية: لدينا شبكة غازات احتياطية و40 إسطوانة أكسجين.. فيديو

الشرقية إيمان مهنى

أكد الدكتور مجدي اسماعيل نائب مدير المستشفي الحسينية بالشرقية، أن المستشفي بها شبكة غازات احتياطي سعة 880 لتر والتي تستطع تشغيل المستشفي لـ15 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى تنك الأكسجين المغذي سعته 6 الالاف لتر، و40 أسطوانة أكسجين سعة الواحدة 40 لتر احتياطية أخري

و أوضح ل " اليوم السابع " ، أنه المخزون لدينا كافي يوجد مؤشر أعلي الشبكات يوضح نسب الاستهلاك والتي حيال انخفاضه يتم فتح محبس علي الشبكة الاحتياطي و تعمل بكل سهولة لافتا إلى وجود غرفة ضغط " كمبروسر " لتسهيل رفع الأكسجين للأنابيب الموصلة الأجهزة بوحدات العناية .

وكشف إن الحالات التي ظهرت بالفيديو المتداول لم تكن متوفية كما أشيع إنما هي حالات علي الأجهزة التنفس، وأن الوفيات أربعة تمت علي مدار ساعات بسبب مضاعفات الأمراض المزمنة بالإضافة إلى الإصابة بالفيروس.

استدعت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مدير المستشفي المركزي وعدد من الأطباء لاستماع لأقوالهم بشأن واقعة وفاة أربعة حالات مرضي فيروس كورونا محتجزين بالعنايه المركزة وتوضيح الحالة الطبية للمتوفين، وذلك بعد تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين.

وكانت أصدرت المحافظة بيانا تفصيلا توضح حقيقة الواقعة وقال، فيه " أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيراً إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

جاء ذلك رداً على ما تم تناوله علي صفحات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزي يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.

وقال المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فنيه فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين , وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت أحدهم على فنت و 2 سباب والأوكسجين متوفر بالمستشفى , ويوجد 17 طفلا بالحضانة و حالتين بالعناية العامة و 36 حاله إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات , مشيراً إلى أن الاكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة , ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التانك ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حاله حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضي بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضي وإثارة البلبلة.

أكد محافظ الشرقية أنه علي تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

ويُهيب محافظ الشرقية برواد ومتابعي صفحات التواصل الاجتماعي بتوخي الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا تفادياً لإثارة الرأي العام ونشر الذعر بين المواطنين، مطالباً الجميع بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الاعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمي وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.