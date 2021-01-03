مستشار بايدن: قد نفرض المزيد من العقوبات على روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد جايك سوليفان، مستشار الأمن القومى فى إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أن إدارته قد تفرض المزيد من العقوبات على روسيا، إثر الهجوم السيبرانى واسع النطاق على المؤسسات الحكومية الأمريكية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وقوف روسيا وراء الهجوم الذي أدى إلى اختراق 250 شبكة إلكترونية تابعة للحكومة الأمريكية.

ولفت مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى أن هذا الاستنتاج يأتي بناء على تصريحات النائب العام الأمريكي المستقيل ويليام بار، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والتاريخ الحديث للممارسات الروسية، موضحا أن السلطات الأمريكية بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم، لم تحدد بعد حجمه ونوايا الهاكرز ومدى نجاحه، مؤكدا أن الاختراق بهذا الحجم لا يتيح فرصا متزايدة في مجال التجسس فحسب، بل يسمح لجهة ثالثة بتنفيذ أعمال تخريبية.