محمد بن راشد فى الذكرى الـ15 لتوليه حكومة الإمارات: ما حدث هذه السنوات كان مذهلا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رسالة إلى أبناء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مرور 15 عاما على توليه رئاسة الحكومة الاتحادية بحسب صحيفة البيان الاماراتية.

وقال: "الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. نكمل 15 عاماً فى 2021 فى رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخى رئيس الدولة حفظه الله.. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد.

وتابع "الأخوة والأخوات أبناء شعب الامارات.. قبل حوالى 15 عاماً تم تكليفى برئاسة الحكومة الاتحادية وأمام رئيس الدولة "حفظه الله" وأمامكم جميعاً أقسمت بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أحافظ على كيان اتحادها وأصون مصالحها واحترام دستورها وأن أرعى مصالح شعبها. وكنتم شهوداً على تلك اللحظة، وكان الله شهيداً على ذلك القسم، والله يعلم أننا بذلنا ما فى وسعنا، والله يعلم أننا سخرنا موارد الحكومة كلها لخدمه شعبنا. والله يعلم أننا لم نجامل أحداً على حساب مصلحه بلادنا.

وأضاف: لقد أعلنت بعدها بعام أمام أخى رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أول استراتيجية اتحادية. وفى العام 2009 أعلنا رؤية الإمارات 2021 وأننا نريد أن نكون من أفضل دول العالم. وتساءل البعض عن جدوى إطلاق استراتيجية وأهداف تمتد على مدى 12 عاماً، ولكن اليوم نرى نتائجها واقعاً يعيشه شعبنا.

وتابع:"ما حدث خلال هذه الأعوام كان مذهلاً، حيث عملت آلاف فرق العمل من المستويات الاتحادية والمحلية كفريق واحد لتحقيق الرؤية التى اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ورعاه.

واختتم: رسخنا مبادئ التخطيط الاستراتيجى فى الحكومة وأصبح التميز والتنافس ثقافة فى مؤسساتها. وقمنا بأكبر عمليه إصلاح تشريعى فى بلادنا عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لنواكب المستقبل.. وغيرنا من نموذج تقديم 2500 خدمه حكومية من تقليدية إلى ذكية.. وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً فى الكفاءة المالية.. وأعدنا هيكلة الحكومة عدة مرات لتواكب المتغيرات.. وضاعفنا الميزانية الاتحادية 130% وعززنا تنافسيتنا لتكون دوله الإمارات الأولى عالمياً فى 121 مؤشراً فى مختلف المجالات ولا يزال عملنا مستمرا.