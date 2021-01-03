محافظ بورسعيد يتفقد المراحل النهائية للميناء البرى تمهيدا لافتتاحه.. صور

بورسعيد - محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، ميناء بورسعيد البرى الجديد للوقوف على الأعمال النهائية الجارية بالميناء تمهيدا لافتتاحة قريبا، حيث تستكمل فى الفترة الحالية أعمال شبكة المرافق والطرق المؤدية إلى الميناء.

وأكد المحافظ، أن الميناء البرى الجديد سيكون واجهة حضارية جمالية للمحافظة على أعلى مستوى ويضم كافة الخدمات التى توفر الراحة للمسافرين والسائقين وجميع المتعاملين مع الميناء ، ومن المقرر أن يضم كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة والتى تعمل بين بورسعيد والمحافظات.

وتم اختيار موقع الميناء ليكون الواجهة المباشرة بين محور 30 يونيو ومدخل المدينة الجنوبى الغربى، وذلك لتوفير السيولة فى حركة المرور بين السيارات المتعاملة مع الميناء وشبكة الطرق الخارجية دون الدخول إلى قلب المدينة لمنع الاختناقات المرورية بشوارعها .

ورافق المحافظ خلال الزيارة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ، والشركات الهندسية المنفذة للمشروع ، ومديرية الطرق بالمحافظة .



محافظ بورسعيد يتفقد ميناء بورسعيد البرى



ميناء بورسعيد البرى بحى الضواحى