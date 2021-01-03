محافظ الفيوم يتابع آليات إعداد خطة لتطوير مركزى إطسا ويوسف الصديق

الفيوم - رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمتابعة آليات إعداد خطة متوسطة الأجل لتطوير المركزين ، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.



وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التى يعقدها المحافظ، للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطة شاملة لتطوير مركزى إطسا ويوسف الصديق، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، للوصول إلى خطط واقعية مدروسة بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين.



واستمع "الأنصاري" خلال الاجتماع لعرض رئيسى المركزين ومديرى المديريات والقطاعات المختلفة، بشأن ما تم إنجازه فى ملف حصر المشروعات القائمة، والاحتياجات الفعلية للتطوير، ووجه المحافظ بسرعة إعداد تقرير بشأن المشروعات القائمة، وكذلك التى يجرى تنفيذها، ونسب الإنجاز بها وجداولها الزمنية، وكذلك رصد الاحتياجات الفعلية بكل قطاع من القطاعات، وذلك فى موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، حتى يتسنى وضع خطة التطوير على أسس علمية واحتياجات واقعية، مشيراً أن أولوية التنفيذ للمشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.



وكشف المحافظ، عن أن خطط التطوير المقترحة تضع أولوية للمركز نفسه، ثم للوحدات القروية الأم، تليها القرى التابعة والنجوع، بهدف رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بالمناطق العمرانية ذات الكثافات العالية، مشيراً أن المخططات العمرانية والتفصيلية هى المرجعية المنهجية فى تنفيذ الأعمال، مؤكداً ضرورة جمع وتدقيق وتوثيق البيانات، وإعادة تخطيط المركزين بشكل علمى وممنهج وذات معنى للوصول إلى مخطط شامل للتطوير.



ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ لوكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، فى بحث طلبات التقنين لأراضى الظهير الصحراوى بالمركزين، وإعطاء الأولوية للجهات الحكومية فى تنفيذ المشروعات، ثم تقنين المساحات المتبقية من الأراضى بشرط وجود مقنن مائى لها.



كما شدد محافظ الفيوم على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات التى بدأت اليوم، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات بشأن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

