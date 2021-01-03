محافظ الفيوم: رصد أكثر من 200 مخالفة عدم ارتداء كمامة وإغلاق 9 مراكز دروس خصوصية

كتب أحمد عرفة

فال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن مشهد الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات فى المحافظة أصبح إيجابى بشكل كبير، حيث أصبحت المحافظة تشهد التزام كبير بارتداء الكمامات في وسائل النقل.

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم رصد أكثر من 200 مخالفة وتم توقيع المخالفة عليهم، وتم إغلاق 9 أماكن للدروس الخصوصية وتم التعامل القانونى معهم.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم غلق 12 مقهى لم يتلزموا بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن قوات الداخلية ومدرية أمن المحافظة قامت بعمل حملات موسعة في كافة مدن المحافظة، موضحة أن حالات الانضباط أصبحت ظاهرة أكثر في المجتمع.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى، إلى أن قطاع الصحى قادر على استيعاب هذه الأزمة في المحافظة، ويتم بشكل مستمر دعم المستشفيات بالأكسجين الكافى.