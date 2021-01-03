محافظ الشرقية يُشيد بدور مكتب خدمة المواطنين فى الإستجابة لـ 6792 شكوى

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مكتب خدمة المواطنين فى الإستجابة إلى 6792 شكوى خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 مؤكداً على أهميه مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال فى تخفيف المعاناه عن المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون، موضحاً إهتمام القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بشكاوى المواطنين والعمل على حلها وسرعة الإستجابة لها ووضع حلول عاجلة لها.

أشار المحافظ إلى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام يُعد واجهه حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين، و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضا المواطنين وتلبيه إحتياجاتهم فى صوره سياسات وبرامج قابله للتنفيذ.

شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تجاه المترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن لديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة، فضلاً عن إتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وأكد إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد أستقبل خلال الفترة من 11 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 الماضى (7987) شكوى تم الرد على (6792) شكوى منها بنسبة 85٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجارى فحص (1195) شكوى للرد عليها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 تنوعت بين بناء دون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضى لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.