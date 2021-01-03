محافظ الشرقية: مخزون الأكسجين بالمحافظة يكفى 4 أيام كاملة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن رئيس الوزراء يتابع يوميا كل صباح موقف الأكسجين في المستشفيات بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن مخزون الأكسجين لن يتأثر بشيء في المحافظة ولدينا مخزون بالمحافظة يكفى لمدة 4 أيام كاملة، حيث أنه يوجد 81 الف لتر من الأكسجين .

وتابع غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، هناك لجنة من وزارة الصحة تتابع كل الإجراءات المتعلقة بمستشفى الحسينية ولن نتهاون في أي تقصير أو خطأ وصحة وسلامة المواطن وحياته هو ما يعنينا.

على جانب آخر، كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قال إنه لا يوجد نقص فى الأكسجين في مستشفى الحسينية أو آى مستشفى بمحافظة الشرقية، مشيرا أن خزان الأكسجين يستوعب 6 آلاف لتر، ويوجد خزان آخر احتياطي ولدينا 44 أسطوانة أكسجين متحركة داخل المستشفى.

وتابع غراب الحالات المتوفاة داخل العناية المركزة بسبب الكورونا حالتهم كانت متأخرة، وكانوا على أجهزة تنفس صناعي تعمل بصورة طبيعية والوفاة ليست بسبب نقص الأكسجين، ومستشفى الحسينية لديها شبكة احتياطية للأكسجين توفر 15 ساعة للتنفس الصناعي .