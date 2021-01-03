محافظ الإسماعيلية يبحث آليات استغلال الأراضى غير الصالحة للزراعة

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعه الموقف التنفيذى للاستغلال الأمثل للأراضى الغير صالحة للزراعة فى نطاق المحافظة وأستخدامها فى أنشطة صناعية وتجارية هدفها خدمة النشاط الزراعى داخل حدود الجمعيات الزراعية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ والدكتور أحمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ومدير عموم مديرية الرى والزراعة والإسكان و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك من خلال اللجنة التى تم تشكيلها بقرار رئاسة مجلس الوزاء رقم 1985 لسنة 2020 بشان تشكيل لجنة برئاسة وزارة الإسكان وعضوية وزارة التجارة و الصناعة ومحافظة الإسماعيلية ووزارة الرى والزراعة والتى أصدر بموجبها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 942 لسنة 2020 بشأن الدراسة والتى تتضمن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لوزير الإسكان (رئيس اللجنة) ومدير عام مديرية الرى ورئيس الإدارة العامة للمناطق الصناعية بالمحافظات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومدير عام مديرية الإسكان ومدير عام مديرية الزراعة ومهندس مبانى أول بإدارة المشروعات بمديرية الإسكان.

وخلال الاجتماع تم استعراض البيانات المطلوب تجميعها لإنجاز مهام اللجنه والتى تتضمن عدد من الأراضى الغير مستغله منذ 40 عام وتقرير اللجنة ونتائج الأعمال والتوصيات والتى تم تنفيذ آلياتها خلال شهرين من العمل.

وخلال اللقاء أشاد محافظ الإسماعيلية، بالمناطق التى وقع عليها الأختيار للأستفادة من الأراضى الغير مستغلة وزيادة فرص العمل و الإنتاج وزيادة معدلات الأستثمار والقيمة المضافة للزراعة والتى تعتبر المحافظة الاولى التى ستشهد هذه التجرية، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية بلغ إنتاجها السنوى خلال عام 2020 من الخضر والفاكهة إلى 2678097 مليون طن وفى حاجه لمشروعات تخدم هذه الزراعات من تغليف وتعبئة وصناعات مختلفة.

كما أشاد رئيس اللجنة بترحيب محافظ الإسماعيلية لهم وسرعة الأستجابة وحرصه على زيادة معدلات الأستثمار فى المحافظة من خلال الأستغلال الأمثل للأراضى وإنشاء مشروعات خدمية زراعية تهدف إلى الأرتقاء بمستوى الزراعة و صناعاتها المختلفة.

- محافظ الإسماعيلية يبحث آليات التنفيذ لإستغلال الأراضى الغير صالحة للزراعة