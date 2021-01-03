محاضرات حول تكوين الفكر الإنسانى والتخطيط للمستقبل فى قصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية، محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى تكوين الفكر الإنساني"، وتحدث على توفيق عن أنواع الثقافة "إنسانية، إجتماعية، سياسية، مكتسبة"، وتأثير الثقافة على الفرد والمجتمع ومقومات الثقافة "علمية، أخلاقية ".

كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "ضرورة التخطيط للمستقبل " وتحدث الشيخ موسى على أمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر ، موضحا أن التخطيط للمستقبل يبدأ بوجود الطموح داخل الفرد، فهو الوقود لإشتعال التخطيط وإلا سيصبح عشوائيا، ولابد من توافر عناصر لدى المخطط لمستقبله أبرزها، الإخلاص والثقة بالنفس والأمل والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والتخطيط للمستقبل واجب شرعاً لكى يعود بالنفع على نفسه وأسرته وبلده.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للرواية" وأوضح سيد صدقى مفهوم الرواية وأنواعها والتعريف بيوم الرواية وبداية تخصيص يوم عالمى للإحتفاء بها ومراحل تطورها فى الوطن العربى، كما عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "التفكك الأسرى" وتحدثت سلوى جودة عن أسباب التفكك الأسرى وأضراره على الفرد والمجتمع، كذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "شخصية الدكتور مجدى يعقوب".

وأوضح محمود الكرثابى، أنه هو واحد من أكثر الشخصيات أحبه جميع المصريون وواحد من أبناء مصر البرره، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعرة سلوى محمد جودة مدرس أول بمدرسة وادى الملوك الإبتدائية وألقت قصيدة "مدرسة الحب" للشاعر نزار قبانى، كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى قصيدة "أمدد لنا يمناك".