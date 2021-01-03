اليوم السابع
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فيديو جديد يرصد لحظة استهداف قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى

الأحد، 03 يناير 2021 11:06 ص
فيديو جديد يرصد لحظة استهداف قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى لحظة الاستهداف
كتب سمير حسنى

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بثت قناة العربية الحدث الإخبارية فيديو جديدا يعرض للمرة الأولى، لحظة استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدى المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي العراقية.

فى غضون ذلك، توافد عدد كبير من منتسبي أنصار الحشد الشعبي العراقي لساحة التحرير في بغداد لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى التابع للحرس الثورى قاسم سليماني.

وقتل سليمانى، فى 3 يناير 2020 خلال غارة أمريكية قرب مطار بغداد، حيث تصاعد منحنى التوتر بين إيران والولايات المتحدة، إثر التهديدات الإعلامية المتبادلة، والتلويح الأمريكي بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لطهران في المستقبل القريب إثر اتهامها بالتورط فى هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد قبل عدة أيام، وفى أحدث حلقات التصعيد رفعت البحرية الإيرانية مستويات التأهب فى الخليج العربى.

يأتى ذلك فيما فيما قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، الأسبوع الماضى، إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران عازمة على الانتقام بقوة لمقتل سليماني، واضاف القائد العسكري في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، بأن إيران تنوي توجيه (هجمات دقيقة) إلى الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي، في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

 


قاسم سليماني

قائد فيلق القدس

ايران

الحشد الشعبي

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