اليوم السابع
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فى لقطة طريفة.. نعامتان تسابقان ولى عهد دبى بينما يقود دراجته الهوائية

الأحد، 03 يناير 2021 09:11 م
فى لقطة طريفة.. نعامتان تسابقان ولى عهد دبى بينما يقود دراجته الهوائية ولى عهد دبى والنعامة
ريهام عبد الله

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يبدو أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، لديه شغف كبير بقيادة الدراجات الهوائية، إذ رصدته عدسات الكاميرات أكثر من مرة يمارس هذه الرياضة.

وفى فيديو طريف ولقطة مميزة، التقطت عدسات الكاميرات صور وفيديوهات لولى عهد دبى، وهو يقود الدراجة الهوائية برفقة آخرين، فيما ظهر فى المشهد نعامتين وهما تتسابقين مع ولى عهد دبى، وبدت أن إحدى النعامات تسبق ولى عهد دبى بالفعل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وسابقا نشر ولى عهد دبى صورة ترصد نعامة ظهرت فجأة على الطريق أمامه ومجموعة من قائدى الدراجات الهوائية، قائلا:"حدث وشيك".

النعامة وولى عهد دبى
النعامة وولى عهد دبى

 

النعامة
النعامة

 

ونشر حمدان بن محمد الفيديو عبر حسابه الرسمى بموقع انستجرام، وظهرت نعامة وهى تجرى بسرعة فائقة قبل أن تقطع الطريق بسرعة أمام قائدى الدراجات لتسير على الجانب الآخر من الطريق، ليظهر بعدها بثوانى فى الفيديو نعامة أخرى.

ومن جهة أخرى شارك حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بفيديو يجمعه مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، خلال أداء التمرينات الرياضية في الجيم، معلقا عليه قائلا :"مع الأفضل".

وكانت دبى قد خصصت سيارة خاصة للبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي أثناء تواجده فى دبي لقضاء إجازة الكريسماس والمشاركة فى مؤتمر دبى الرياضى الدولى الذى ينظمه مجلس دبى الرياضى، 27 يناير الجارى بفندق أرمانى في برج خليفة، وسيحضر أيضا حفل توزيع جوائز "دبى جلوب سوكر".

 
 

حمدان بن محمد

ولى عهد دبى

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دراجات هوائية

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